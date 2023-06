Tormentoni 2023 | valanga di featuring per “gonfiare” gli streaming – Ecco le canzoni in gara quest’anno e chi si salva

(Di sabato 17 giugno 2023) Sembra chela regola aurea deiestivi delsia quello di lanciare brani soprattutto se “in compagnia”. Del resto si sa, locomanda e quindi se più artisti si mettono assieme (meglio se popolari) più alte sono le possibilità di scalare le classifiche e rendersi, di conseguenza, più “appetibili” alle radio. Quindi il vecchio detto “meglio soli che mal accompagnati” si ribalta in “meglio bene accompagnati che da soli”. I risultati? Dal punto di vista artistico alcuni sembrano frutto di uno studio attento al tavolino degli algoritmi di Spotify. L’eccessivo numero di collaborazioni potrebbe alla lunga risultare indigesto. Tornando ai numeri, nell’ultima rilevazione dei brani più passati in radio di Earone troneggiano (un po’ a sorpresa) i The Kolors, inseguiti da Marco Mengoni ed Elodie ...

... ha detto Annalisa, che intanto domina le classifiche estive a suon di. La cantante si è ... il brano che potrebbe rivelarsi il vero tormentone dell'estate... la Gialappa's Band commenterà i programmi televisivi più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre aidel web. A impreziosire il programma è ...Quello che è chiaro è che i designer, per la Primavera/estate, desiderano farci vivere un'... Anche fuori dalle passerelle e dai red carpet le ballerine sono dei veri e propri, a ...

Tormentoni 2023, valanga di featuring per “gonfiare” gli streaming – Ecco le canzoni in gara… Il Fatto Quotidiano

17 giu 2023 - Ovvero perché le hit di oggi fanno rimpiangere quelle - bistrattate e snobbate all'epoca - di ieri.Dopo il successo sanremese di Splash, Colapesce e Dimartino tornano con una canzone pop esistenzialista molto bella, ma che ha poco a che vedere coi ...