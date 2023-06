Torino | torna in auge il nome di Praet

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilstarebbe ripensando aper la trequarti, visto anche le difficoltà di arrivare ai riscatti di Vlasic e Miranchuk Ilstarebbe ripensando aper la trequarti, visto anche le difficoltà di arrivare ai riscatti di Vlasic e Miranchuk. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnati è al lavoro per cercare di trovare una soluzione e riportare il belga in granata. Intanto per gli altri potrebbere alla carica più avanti chiedendo uno sconto.