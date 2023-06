(Di sabato 17 giugno 2023) .si aggiudica tre importanti riconoscimenti che ne certificano l’alta qualità dei prodotti, azienda che produce prodotti elettronici smart e di qualità per la casa, ha da poco vinto il prestigioso iFper due dei suoi innovativi prodotti. Parliamo delOnee ilOne. Quest’ultimo ha poi ottenuto un ulteriore riconoscimento per la sua user experience (UX); vale a dire l’esperienza vissuta dall’utente, e la user interface (UI), cioè l’interfaccia del prodotto con la quale l’utente entra in contatto.One eOneOne è un tostapane all’avanguardia che utilizza una tecnologia avanzata per offrire ...

... ha da poco vinto il prestigioso iF Design Awards 2023 per due dei suoi innovativi prodotti, il CarpetSpot e il. Quest'ultimo ha poi ottenuto un ulteriore riconoscimento per la sua ...... ha da poco vinto il prestigioso iF Design Awards 2023 per due dei suoi innovativi prodotti, il CarpetSpot e il. Quest'ultimo ha poi ottenuto un ulteriore riconoscimento per la sua ...

Toasty One e Carpet One Spot di Tineco premiati agli iF Design Awards 2023 tuttoteK

along with one bedroom and one bathroom. Huge picture windows frame the scenery outside, while wood-burning stoves keep residents nice and toasty, even during Scotland's harsh winters. Step outside ...along with one bedroom and one bathroom. Huge picture windows frame the scenery outside, while wood-burning stoves keep residents nice and toasty, even during Scotland's harsh winters. Step outside ...