(Di sabato 17 giugno 2023) Penultima giornata della tappa dideldicon(Colombia). Oggi non c’erano italiani in gara: si sononelal maschile e al femminile. Domani invece ci sarà Mauro Nespoli in semifinale nel ricurvo. Per quanto riguarda le gare a, nel misto vince la Colombia (Lopez, Arenas) per 154-152 sul Messico (Quintero, Garcia). Al maschile a trionfare è il Guatemala (Barillas, Del Cid, Salazar) per 235-230 sul Messico (Becerra, Del Rio, Garcia). Nel femminile vincono invece gli Stati Uniti (Arreola, Dean, Ruiz) per 233-231 ai danni della Colombia (Gallego Lopez, Lopez, Usquiano). Nelle gare ...

Ma mentre nel mondo dello spettacolo lui ha arruolato professionisti che avevano la sua stessa capacità di rapportarsii singoli eil grande pubblico (penso a Pippo Baudo, a Maurizio Costanzo,...Álex Rey esulta dopo il 2 - 0 UEFA via Sportsfile Poco prima del quarto d'ora della ripresa, Kolarevi accorciaunche non dà scampo a Ramon Rodríguez e si insacca dietro il palo. La Galizia, ...... Simone Barlaam (Nuoto) e Andrea Liverani (a segno). Non potevano esserci interpreti migliori per presentare il guardaroba in 'blu Armani', che comprende la tuta da podiola grande scritta '...

Tiro con l'arco, Coppa del Mondo Medellin 2023: assegnati i titoli individuali e a squadre nel compound OA Sport

Penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l'arco a Medellin (Colombia). Oggi non c'erano italiani in gara: si sono assegnati i titoli a squadre e individuali nel compound al m ...Gara 4 per la Giorgio Tesi Group Pistoia sul campo di Torino. La squadra di casa vuole sfruttare ancora il fattore campo, mentre sponda Biancorossa si cerca il colpaccio, contando anche le ...