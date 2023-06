Tiafoe-Struff domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) Francesse la vedrà contro Jan-Lennardnell’ultimo atto dell’ATP 250 di(Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Lo statunitense, dopo aver sbarrato la strada a Lorenzo Musetti, in semifinale ha avuto la meglio in due set tirati nei confronti del qualificato ungherese Marton Fucsovics. Contro il gigante tedesco andrà alla caccia del terzo titolo in carriera. Non sarà per nulla semplice. Il finalista di Madrid, infatti, sta giocando il miglior tennis della propria vita. Di fronte al pubblico amico cercherà di porre il primo sigillo a livello di circuito maggiore. Il teutonico, inoltre, è galvanizzato dopo la vittoria in tre set su un ex semifinalista di Wimbledon come il polacco Hubert Hurkacz. Gli scontri diretti consono in perfetta ...