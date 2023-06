Thiago Motta nuovo allenatore del Psg?

(Di sabato 17 giugno 2023) Possibile, secondo il giornalista Matteo Moretto. Dopo la rottura tra il club qatarino e Nagelsmann, il favorito per la successione a Galtier sarebbeattuale tecnico del Bologna e accostato anche al Napoli prima della decisione di ingaggiare Rudi Garcia. Il tecnico rossoblù ha giocato nele sarebbe molto apprezzato da Al Khelaifi.se convierte en el gran favorito para el banquillo del. En las próximas horas habrán más reuniones para avanzar en el asunto. La opción de Julian Nagelsmann se ha caído, tal y como adelantó @lequipe https://t.co/rl3T3KE5ab — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 16, 2023 BREAKING :devient le GRAND FAVORI pour être le prochain entraîneur du! Il y aura ...

Passando per Gianpiero Gasperini e, altri due volti accreditati visto quanto hanno fatto di buono sulle panchine di Atalanta e Bologna. Insomma un ricco casting per il Napoli al fine di ...Io mi sarei aspettato una scommessa, tipo Italiano e". Che progetto avrà accettato Garcia "Magari gli è stato detto che vendono Osimhen e gli sono state proposte le alternative. Andrà ...La punta austriaca del Bologna, dopo un inizio anno da protagonista, con l'arrivo sulla panchina gialloblu diè rimasto molto spesso in panchina. Si parla di ingaggio a titolo definitivo,...

Thiago Motta (olympialab.com – Ansa foto) Il nuovo allenatore per i parigini, arriverebbe direttamente dalla Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Paris Saint-Germain ...Le strade del Napoli e di Luciano Spalletti si separeranno al termine di questa stagione. Un’ipotesi ventilata da più parti già nelle scorse settimane, ma che adesso è realtà.