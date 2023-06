The Idol | recensione dei primi due episodi della serie di Sam Levinson con Lily Rose Depp

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 17 giugno 2023) Ladeiduedi The, la nuovascandalo HBO scritta e diretta da Samcon protagonistie The Weeknd: tanto sesso, ma trasgressione e rivoluzione stanno altrove Dopo la presentazione all’ultimo Festival di Cannes tra innumerevoli polemiche, il Samgià autore di Euphoria torna in Tv con The. Ambientato nella cornice peccaminosa e sfarzosa assiemeCittà degli Angeli, Theè unatelevisiva che cerca l’ambiguità, la trasgressione e la rivoluzione come cifra stilistica e diegetica, ma annacqua purtroppo tutte le sue buone intenzioni con una messa in scena asettica e ...