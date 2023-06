The Borderline | l' amico di Matteo Di Pietro | ' La sua vita è distrutta | non c' è bisogno di insultarlo'

Un incidente che ha spezzato la vita di Manuel , 5 anni, che viaggiava in macchina con la mamma e la sorellina. Sulla Lamborghini con cui si è scontrata la Smart nell'incidente a Casal Palocco c'era ...E ci si interroga se fra quei nuovi seguaci ci sia solo la curiosità di scoprire che faccia hanno o chi apprezza le sfide folli di questi pericolosi ...di LUCIO FERO Guardate il video disponibile, anzi gentilmente offerto in rete dai. No, non il video di quando vanno a cento all'ora (stima provvisoria di velocità) a centrare la portiera di una Smart e a chiudere, stop, fine, la vita di un bambino . No, quel video ...

The Borderline, dopo l'incidente mi hanno detto: 'Tranquillo, copriremo la famiglia di soldi' Repubblica TV

Luca Bizzarri, noto comico ha commentato la condanna da parte di un po’ tutta la società italiana nei confronti dei The Borderline e in particolare Matteo Di Pietro, lo youtuber che a bordo di una ...Correvano come matti da almeno due giorni. E anche dopo lo schianto avrebbero continuato a fare video scatenando la reazione delle persone accorse a prestare aiuto. Lo raccontano i residenti di Casal ...