TFA sostegno estero | il Ministero si adegua alla Adunanza Plenaria

(Di sabato 17 giugno 2023) Buone notizie per chi attende il riconoscimento dell’abilitazione alottenuta fuori dai confini nazionali: ecco cosa stabilisconodell’Istruzione e Consiglio di Stato In collaborazione con Titolispagna Chi ha ottenuto l’abilitazione alfrequentando un percorso formativo all’può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ildell’Istruzione e del Merito, infatti, ha accolto la decisione dell’del Consiglio di Stato che fornisce indicazioni specifiche per la rivalutazione dei procedimenti mirati al riconoscimento dei titoli conseguiti in Europa. È focalizzata proprio sul TFA, infatti, la sentenza emessa dall’del Consiglio di Stato ...

Il MUR, con il DM n. 694/2023, ha autorizzato l'avvio delle procedure per lo svolgimento dell'VIII ciclo di. Preselettiva: come si articola, su cosa verte, chi la supera e chi non la svolge. Dal 4 al 7 luglio si svolgono i test preselettivi per il TFA Sostegno, VIII ciclo, a.a. 2022/23. Le date sono nazionali e i giorni variano in base all'ordine e grado di scuola.

Dal 4 al 7 luglio si svolgono i test preselettivi per il TFA Sostegno, VIII ciclo, a.a. 2022/23. Le date sono nazionali e i giorni variano in base all’ordine e grado di scuola. I termini per la ...Dal 4 al 7 luglio partono le prove preselettive per quanto riguarda l’ottavo ciclo del TFA sostegno. In palio 29 mila posti. Ecco le FAQ di Orizzonte Scuola per provare a chiarire ai temi più ...