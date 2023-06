Terrore per Zana | brutta caduta in una scarpata al Giro di Slovenia

(Di sabato 17 giugno 2023) Il campione italiano Filipposbaglia completamente una curva aldi, si ribalta ma per sua fortuna atterra sul prato. Poi riparte e chiude secondo: è anche leader in ...

Il campione italiano Filippo Zana sbaglia completamente una curva al Giro di Slovenia, si ribalta masua fortuna atterra sul prato. Poi riparte e chiude secondo: è anche leader in ...... l'indagato aveva acconsentito ad allontanarsi dall'abitazione familiarequalche giorno, ma il ... costringendo l'intero nucleo familiare a vivere in un clima die di paura. Il nucleo ...Weekend disastrosoMarquez . Il pilota Honda è cadutoben 4 volte tra prove libere Q1 e Q2 a Sachsenring . Dopo esser scivolato la prima volta è corso al boxprendere una nuova moto, poi il passaggio in Q2 e altre 2 cadute fino ad arrivare a ...

Terrore Marquez, cade per 4 volte dalla moto: cosa è successo e come sta Corriere dello Sport

Il nuovo “terrore” per l’agricoltura si chiama fusarisosi. Nella prima decade di maggio a causa dell’elevata piovosità, si sono registrati danni ai seminativi come frumento (duro e tenero) e l’orzo.Qualifiche disastrose per il pilota Honda a Sachsenring dove, tra prove libere Q1 e Q2, ha perso più volte il controllo del mezzo: i dettagli ...