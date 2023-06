‘Terra Amara’ anticipazioni settimanali | Zuleyha in ospedale

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 17 giugno 2023) Terra Amara prosegue anche durante il periodo estivo e, nella settimana dal 19 al 23 Giugno 2023 la vita di Zuleya sarà in pericolo. Zuleya continuerà ad essere al centro della narrazione di Terra Amara e ancor più sarà protagonista nel corso delle prossime puntate. Secondo quanto rivelano le, la donna riuscirà ad uscire dal carcere a causa di alcuni problemi di salute. Terra Amara,. Crediti: Instagram/terra.amara b.zcukurova italia – velvetgossipInnon sarà al sicuro perché, al suo capezzale, troverà Behice, la quale metterà in pericolo di vita la sua acerrima nemica. Behice vuole uccidere, dopo essere stata trasferita in, la donna si ritroverà a fare i conti con una vendetta spietata da parte di Behice. La zia di Mujgan, vorrà ...