Terra amara | anticipazioni dal 18 al 23 giugno 2023

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 17 giugno 2023) La soap opera turca, in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera, sta vivendo un periodo intenso e ricco di suspense. In questesettimanali, dal 18 al 23, scopriremo cosa accadrà ai protagonisti che, ancora una volta, si troveranno a dover affrontare situazioni difficili e delicate. Il dramma inizia con una confessione di Mujgan che suonerà come un campanello d’allarme, una rivelazione che potrebbe portare a conseguenze irreparabili per Zuleyha. Behice, nel tentativo di punirla per tutti i guai causati, deciderà di assassinare la ragazza, ma Yilmaz, sospettando di lei, si recherà immediatamente in ospedale. Durante questo periodo, Uzum sarà entusiasta all’idea di andare a scuola, ma l’atmosfera in casa Yaman sarà nuovamente turbata quando Mujgan accuserà Behice di aver ...