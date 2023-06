Terra Amara Anticipazioni 18 giugno 2023 | Zuleyha è stata avvelenata da Demir!

Marc Marquez va adue volte: la prima con un pericoloso highside in curva 13, la seconda in ... Beffaper il Diablo , ancora una volta costretto alla rimonta: 12esimo, dietro a Enea ...tornerà domani , domenica 18 giugno , alle 15:00 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 ...... Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato spettatori (%); Rai Due: Ore 14 ha registrato telespettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da spettatori (%); Canale 5:ha raccolto ...

Terra Amara, anticipazioni trama 17 giugno: Demir scopre Uzum, Zuleyha viene avvelenata Movieplayer

Terra Amara prosegue anche durante il periodo estivo e, nella settimana dal 19 al 23 Giugno 2023 la vita di Zuleya sarà in pericolo.Nuovo colpo di scena in arrivo a Terra Amara durante le puntate della terza stagione quando il trambusto che si verrà a creare nella villa di Fekeli dopo la notizia dell'incidente di Yilmaz permetterà ...