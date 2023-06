Tentato omicidio a Roma | lei lo lascia | lui prova a bruciarla viva in strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 giugno 2023) Si era appostato dietro una siepe sapendo che l’ex compagna, di lì a poco, le sarebbe passata davanti. Dopodiché è entrato in azione. Prima le ha gettato addosso della benzina, poi, con un fiammifero, hato a darle fuoco. Ma qualcosa, fortunatamente, non è andata secondo i suoi (folli) piani. Provvidenziale è stato infatti l’intervento di un passante che ha impedito all’uomo di portare a termine il suo intento. E oggi, finalmente, l’aggressore è stato rintracciato dalla Polizia. Cosparge di benzina la ex ea darle fuoco ina Selva Nera I fatti risalgono al 24 maggio scorso quando una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi, è stata aggredita in, in Via di Selva Nera, nell’omonima zona a fianco del GRA, dal suo ex ...