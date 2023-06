Tenta truffa ad un’anziana ad Ischia | ma non ci casca

(Di sabato 17 giugno 2023)laadad, ma la vittima non cie compone il 112: arrestato un 34ennelaad, ma la vittima non ci. I carabinieri dell’aliquota operativa dihanno denunciato pertaun 34enne del centro storico di Napoli già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo mentre provava ad entrare nell’abitazione diischitana, poco prima contattata telefonicamente seguendo il copione del finto corriere. La vergognosa messa in scena sempre la stessa. In sostanza, l’interlocutore si sarebbe finto il figlio della donna, rassicurandola dell’imminente arrivo di un pacco ...

Tenta la truffa ad un'anziana ma la vittima non ci casca Agenzia ANSA

