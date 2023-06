Tenta la truffa ad un’anziana ma la vittima non ci casca

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani ad Ischia dove ne è stata sventata un’altra dai carabinieri del nucleo operativo della locale stazione che hanno denunciato un 34enne del centro storico di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato mentre provava ad entrare nell’abitazione diischitana, contattata poco prima telefonicamente e mettendo in atto il copione del ‘finto corriere’. L’uomo si sarebbe finto il figlio della donna, raccontandole dell’imminente arrivo di un pacco ordinato sul web: alla consegna l’anziana avrebbe dovuto anticipare la somma di 3mila euro che le avrebbe poi restituito. Era tutto falso ovviamente e l’anziana per sua fortuna non ha abboccato anche grazie alle pressanti campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani effettuate delle forze dell’ordine isolane: ...

