Tennis | Atp Queen' s | Berrettini e Musetti in tabellone

(Di sabato 17 giugno 2023) Londra, 17 giu. - (Adnkronos) - Matteotorna al's dove ha vinto l'ultimo dei suoi sette titoli Atp in carriera, l'anno scorso. Nel main draw del torneo londinese, votato miglior Atp 500 della stagione per quattro anni (2015, 2016, 2018 e 2022) c'è anche Lorenzo. Il torneo sarà trasmesso da lunedì in diretta su Supere SupertenniX., ancora imbattuto al's dove ha trionfato nelle ultime due edizioni, debutterà contro quell'Emil Ruusuvuori che ha fermato Jannik Sinner al Libema Open di 's-Hertogenbosch. Il vincitore affronterà Francisco Cerundolo o un qualificato: all'orizzonte un possibile quarto di finale contro la testa di serie numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il romano, numero 21 Atp, ha sconfitto il finlandese, numero 42, ...