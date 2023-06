Temptation Island | storica fidanzata si è sposata | alle nozze altre protagoniste dell’edizione

Leggi Anche 'Paperissima Sprint', con Vittorio Brumotti debuttano Marcia e Valentina Leggi Anche '', Daniele e Vittoria sono la terza coppia: litigano perché lei vorrebbe un figlio '...La De Filippi si trova sull'isola per seguire le registrazioni di2023 , che tornerà in prima serata a partire da lunedì 26 giugno. "Malattia di Huntington, rara e degenerativa". L'...2023, Daniele e Vittoria sono la terza coppia: 'Mi ha dato un ultimatum per fare un figlio'. Poi scoppia la lite Nathaly Caldonazzo, la figlia sbarca su L'Isola dei Famosi, ma la ...

Temptation Island: Alessia e Davide - Temptation Island Clip | Witty TV Witty TV

Anche se è quasi tutto pronto e negli ultimi giorni continuano a trapelare notizie ed indiscrezioni sulla prossima edizione di Temptation Island, anche gli ex protagonisti continuano ad essere al ...Sta per tornare in tv il programma più amato dell’estate: Temptation Island. In questi giorni che separano dalla messa in onda, si stanno svelando man mano le coppie che parteciperanno, ma la centro ...