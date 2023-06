(Di sabato 17 giugno 2023) (Adnkronos) – Il ministero della Difesa didenuncia la presenza di 13 velivoli e settecinesi. “E’ stata rilevata la presenza di 13 velivoli e sette unità navali dell’Esercito popolare di liberazione – fa sapere via Twitter – Le Forze Armate dihanno monitorato la situazione”. Taipei, “in risposta a queste attività” del gigante asiatico, ha inviato i suoi aerei e le sue unità navali per attività di sorveglianza e attivato sistemi missilistici terrestri. Secondo il ministero della Difesa, unbombardiere Jh-7 è entrato nel settore nordest della zona di identificazione della difesa aerea dell’isola (Adiz). La notizia arriva mentre si attende l’arrivo a Pechino del segretario di Stato Usa Antony Blinken per colloqui ...

Taiwan: "13 caccia e 7 navi militari Cina intorno all'isola" Adnkronos

