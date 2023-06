"E' stata rilevata la presenza di 13 velivoli e sette unità navali dell'Esercito popolare di liberazione - fa sapere via Twitter - Le Forze Armate dihanno monitorato la situazione". Taipei, "...... come dimostrano gli accordi di difesa e sicurezza con cuiriceve armi americane. E Pechino, per protesta, ogni volta alza la voce, oltre ai suoi...di Pechino sul Mare Cinese Meridionale e al monitoraggio della situazione nello Stretto di. ...nei cieli del Mare Cinese Meridionale tra un aereo da ricognizione statunitense e uncinese: ...

Taiwan: "13 caccia e 7 navi militari Cina intorno all'isola" Adnkronos

Il ministero della Difesa di Taiwan denuncia la presenza di 13 velivoli e sette navi militari cinesi intorno all’isola. “E’ stata rilevata la presenza di 13 velivoli e sette unità navali dell’Esercito ...Taiwan È il grande nodo da sciogliere ... ravvicinata nei cieli del Mare Cinese Meridionale tra un aereo da ricognizione statunitense e un caccia cinese: la manovra dell'aereo da combattimento ...