Tabellone Atp Stoccarda 2023 | Sonego vince il derby con Berrettini | al via anche Musetti

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilprincipale del torneo Atp di, che si svolgerà da lunedì 12 a domenica 18 giugno. Si parte subito con il grandeazzurro tra Lorenzo, reduce dalla sconfitta agli ottavi del Roland Garros, e Matteo, numero sei del seeding. Per l’Italia scende in campoLorenzo. Tanta attesa per Stefanos Tsitsipas, grande favorito per la vittoria finale del torneo. Di seguito ilprincipale. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYATPSEMIFINALI Struff vs (4) Hurkacz (3) Tiafoe b. (Q) Fucsovics 6-3 7-6(11) QUARTI DI FINALE Struff b. Gasquet 6-4 7-5 (4) Hurkacz b. O’Connell 6-4 6-4 (3) Tiafoe b. (6) ...

... con un diritto incrociato La prossima settimana Sinner sarà ad Halle (500) e dovrà cercare ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... entrato ingrazie al ranking protetto. Da non sottovalutare anche altri due americani ... Il prize money totale dell'500 del Queen's 2023 corrisponde a 2.345.130 euro , di cui 477.795 ...Anche se, come da lui stesso ammesso durante l'di Roma, sarebbe volato a Londra solo per giocare ilprincipale dei Championships. 'L'obiettivo è quello di giocare i Masters 1000 di ...

Tabellone ATP Stoccarda, torna Matteo Berrettini: rovente derby italiano all'esordio! Musetti cerca strada OA Sport

Il tennista iberico, ex numero 7 al mondo, è il primo a ricevere l'invito in vista del torneo che prenderà il via domenica 18 giugno ...Due grandi eventi su erba sono in programma la prossima settimana nel circuito Atp. Andranno in scena rispettivamente ... all'altoatesino di essere testa di serie numero 4 del tabellone: in vista del ...