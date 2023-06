SuperFinal della Coppa del Mondo di Pallanuoto | convocate 17 Azzurre

Il ct del Setterosa, Carlo Silipo , ha diramato l'elenco completo delle convocate per laWorld Cup, in programma a Long Beach dal 23 al 25 giugno. Dopo il doppio common training con l'Ungheria tra Budapest e Anzio, l'Italia volerà in California per un importante ...Il Setterosa di coach Carlo Silipo, dopo i buoni risultati raggiunti nell'estate 2022 con un quarto posto al Mondiale e il bronzo agli Europei, continua il suo percorso verso le...Ultimo round prima delledi pallanuoto. Terminata anche la sfida scudetto AN Brescia e Pro Recco chiudono la fase a gironiChampions League e possono pensare alla Final 8 di Belgrado (31 maggio - 3 giugno). I ...

Dopo il doppio test di amichevoli con l’Ungheria (con partita anche ad Anzio) (leggi qui), Coach Carlo Silipo sceglie le Azzurre per le SuperFinal di Long Beach di pallanuoto. Il torneo oltreoceano è ...Chiuso il doppio common training con l'Ungheria, prima a Budapest e poi ad Anzio, il Setterosa è pronto a buttarsi sul primo impegno da circoletto rosso della stagione. La SuperFinal della World Cup, ...