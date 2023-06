(Di sabato 17 giugno 2023) "zioni a Sua Maestà il reIII per il suo primothecome Sovrano. Giornata fantastica e una delle migliori parate militari al mondo. Dio salvi il re!". Lo ha scritto su ...

Lo ha scritto su Twitter il premier britannico Rishi. . 17 giugno 2023Il primo Ministro britannico Rishiha definito fondamentalmente sbagliata qualsiasi iniziativa di pace che potrebbe portare a un ... "Vladimir Putin sicon i distaccamenti d'assalto ...... l'incontro conla visita ufficiale Ucraina, Zelensky accolto all'Eliseo da Macron ad ... Tsipras telefona e sicon Mitsotakis Intanto, l'ex premier greco alla guida del partito di ...

Sunak si congratula con re Carlo per il Trooping the Colour - Europa Agenzia ANSA

"Congratulazioni a Sua Maestà il re Carlo III per il suo primo Trooping the Colour come Sovrano. Giornata fantastica e una delle migliori parate militari al mondo. Dio salvi il re!". Lo ha scritto su ...