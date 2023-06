Sul lavoro resta il solco tra M5s e Pd

Leggi su agi

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Movimento 5 Stelle e Partito Democratico rimangono distanti, nei palazzi e nelle piazze, anche sul tema del precariato e delpovero che vede i due partiti sulla stessa barricata, quella alzata contro il decreto Primo Maggio varato dal governo. I Cinque Stelle saranno a Roma per il corteo annunciato da Giuseppe Conte nelle ore immediatamente successive al via libera al decreto dell'esecutivo. Un pezzo importante di Partito Democratico sarà invece a Napoli, per un evento sule il Sud: "Senza Sud, l'Italia non cresce". A suonare la carica sui social è Giuseppe Conte. In piazza della Repubblica, a Roma, davanti alla fontana della Naiadi con completo d'ordinanza scuro, camicia bianca, ma senza cravatta, il presidente M5s appare in un video e chiama a raccolta il 'suo' popolo. "Ci vediamo qui, sabato 17 giugno alle ore 14. E' ora di far ...