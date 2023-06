...Palladino che alla sua prima stagione da allenatore in serie A (dopo essere subentrato a) ...: Stefano Pioli (confermato). Monza : Raffaele Palladino (confermato). Napoli : Rudi Garcia (...... Ranocchia torna alla Continassa: il Monza non lo riscattaRanocchia già conpartiva in una ...un gol su punizione (il primo assoluto in Serie A) nella gara di San Siro persa contro il. ...... Daniele Massaro, Giovanni e Filippo Galli, Pippo Inzaghi, Giovanni. Un pezzo di storia con ... Ognuno avrà avuto i suoi motivi, ci mancherebbe, ma il grande, così, sembrava proprio ...

Stroppa: “Il Milan ha fatto un grandissimo percorso in Champions” Pianeta Milan

Giovanni Stroppa, allenatore, si è così espresso a MilanTV sulla stagione rossonera: "Grandissimo percorso in Champions, in campionato c'è stata qualche vicissitudine con qualche momento di difficoltà ...Giovanni Stroppa, si è così espresso a MilanTV sulla stagione rossonera tra Champions League e campionato. Le parole Giovanni Stroppa, si è così espresso a MilanTV sulla stagione rossonera tra Champio ...