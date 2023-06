Strage migranti in Grecia | un video prima del naufragio smentisce Atene | il mare era calmo | l' intervento possibile

Leggi Anche Grecia, naufragio: arrestati nove presunti scafisti Leggi Anche, naufragio Grecia: confessa uno degli arrestati Inoltre l'inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo,...Probabilmente non sapremo mai quante persone sono affogate nellaavvenuta tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno ad 80 chilometri al largo del porto di Pylos. Gli stessi, al telefono .... Necessita definire i fatti e quello accaduto in Grecia nella regione del Peloponneso, ... senza richiedere assistenza', racconta la Guardia costiera greca: i 'hanno poi rifiutato ...

Strage di migranti in Grecia, le ultime immagini del peschereccio. Confessa uno degli scafisti RaiNews

Un video girato da un membro della prima nave commerciale che si è avvicinata al peschereccio dei migranti naufragato in Grecia metterebbe in discussione la versione della Guardia costiera ellenica. L ...Il dramma di Pylos: un video girato da un membro della prima nave commerciale che si è avvicinata al peschereccio dei migranti naufragato in Grecia metterebbe in discussione la versione ...