(Di sabato 17 giugno 2023) Sull'abuso d'ufficio segue i Cinque stelle e non coglie il disagio dei suoi sindaci (che portano voti). Una spaccatura drammatica, come sull'Ucraina e oggi nella manifestazione per il lavoro insieme a Conte. E il riformismo?

Stefano Folli. La via autolesionistica di Schlein (di S. Folli) L'HuffPost

