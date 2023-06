Spotify licenzia Harry e Meghan | i Sussex pedono il maxi contratto da 20 milioni di dollari

(Di sabato 17 giugno 2023) Non è un periodo fortunato per il principe ribellee la moglie. Un divorzio contrattuale infatti si è consumato tra ie il colosso dello streaming, chiudendo così un lucroso accordo che aveva garantito ai duchi qualcosa come 20disecondo le stime dei media. L’annuncio ufficiale, con tanto di comunicato congiunto con la società svedese, è rimbalzato...

Harry e Meghan non creeranno più contenuti per. La collaborazione iniziata nel 2020 e che avrebbe fruttato ai duchi circa 20 milioni di dollari è andata in fumo. Per la coppia è una battuta d'arresto di non poco conto, un insuccesso che ...

Non è un periodo fortunato per il principe ribelle Harry e la moglie Meghan . Un divorzio contrattuale infatti si è consumato tra i Sussex e il colosso dello ...