Sport in tv oggi sabato 17 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023)17, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla seconda giornata degli Europei 2023 di scherma: l’Italia, dopo il day-1 trionfale, cercherà di replicare per confermarsi una potenza del Vecchio Continente. Giornata ricchissima dicon il Motorin primo piano grazie ai fine-settimana del Motomondiale, in Germania, e della F1, in Canada, con la Ducati e la Ferrari faranno di tutto per essere protagoniste. Spazio poi a tanto ciclismo con il Giro della Svizzera e il Giro Next Gen ad attirare ...