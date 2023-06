Spiragli di pace in Ucraina | Putin | aperti al dialogo con chiunque lo chieda

Commentando la proposta dipresentata dai capi di Stato africani ha affermato che "contengono idee che potrebbero funzionare". "Siamo grati a tutti quelli che stanno parlando della, che ...Don Mercanzin: "Una mossa politica importante lo spostamento disposto da Putin dell'icona di Rublev"diper l'Ucraina. 'Sembra che le autorità religiose, cattoliche e ortodosse, si stiano finalmente muovendo di concerto. E che quindi il Papa non si muova più da solo, ma in 'sinfonia' . ...... cardinale Pietro Parolin, non esclude che in occasione della sua visita a Mosca, l'inviato di papa Francesco, cardinale Matteo Zuppi , incaricato di cercarediper il conflitto in ...

Ucraina, il 'padre' di Russia Ecumenica: "Spiragli pace con autorità ... Adnkronos

Intanto Mosca apre uno spiraglio al dialogo e dice che alcune proposte di pace "potrebbero funzionare". In Russia sono arrivati diversi leader di Paesi africani proprio per discutere con Putin di un ...Dopo oltre un anno di guerra potrebbe finalmente intravedersi uno spiraglio di pace in Ucraina. A far sperare sono le parole pronunciate da Vladimir Putin nel corso di un incontro con una delegazione ...