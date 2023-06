Spesa pubblica esagerata | capisco chi evade le tasse

(Di sabato 17 giugno 2023) Se in Italia si facesse una manovra finanziaria da 20 o 30 miliardi saremmo di fronte ad un provvedimento di notevole rilevanza. Ma se consideriamo che ogni anno l’Italia spende 1000 (mille) miliardi capiamo bene che 30 miliardi, di quei mille, probabilmente potrebbero essere facilmente “trovati” spendendo in modo più efficiente quell’enorme volume di risorse. Se l’Italia sta in piedi con 1000 miliardi all’anno, spendendoli meglio potrebbe farcela con 970. E invece se si facesse una manovra da 30 miliardi, verrebbero richieste nuove. Come si fa (o si dovrebbe fare) in ogni azienda o famiglia, prima di trovare altri soldi è bene verificare come si stanno spendendo quelli che si hanno già a disposizione. In realtà, alla domanda “ma come facciamo a ridurre le?”, è diventata prassi sentirsi rispondere “se tutti le pagassero, potremmo ...

... è destinata ad aprire una stagione nella quale ladei fondi europei del Pnrr avverrà in modo ... gli indagati per reati 'propri della politica, dell'amministrazionee dell'economia ......e per poter tempestivamente rispondere alle esigenze sanitarie della PSA e di incolumità', ... il […] Attualità Savona Savona, accordo Comune - Croce Rossa 'Prontoe Pronto Farmaco'...La seconda grande fonte di dinamismo economico sarà la, con un aumento dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, grazie soprattutto agli investimenti derivanti dal ...

On line il nuovo Progetto Comune di Ricerca dedicato alla spesa ... Regione Piemonte

La Regione non paga nessuno o quasi. Resta paralizzato quasi il 70% della spesa pubblica in Sicilia. Lo stop sta per compiere sei mesi e le aziende che attendono pagamenti regionali sono ‘alla canna ...Sono iniziate le trattative per modificare il Patto di stabilità e crescita dell’Ue. La Francia guida i Paesi che, come l’Italia, vorrebbero paletti meno stringenti per gli investimenti e la spesa ...