Special Olympics | una festa per migliaia di atleti con disabilità intellettive

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 17 giugno 2023) L’attesa è finita. L’Olympic Stadium è pronto ad accogliere la grande cerimonia di apertura dei Giochi Mondiali Estivi. La Fiamma della Speranza dei Giochi Mondiali di Berlino, accesa il 7 giugno ad Atene, dopo aver attraversato la Germania, farà finalmente il suo ingresso in uno stadio pieno ente. Il ministro per le, Alessandra Locatelli (Instagram)Gli otto giorni dei Giochi Mondiali EstiviLa delegazione italiana, arrivata in città nella giornata di giovedì, dopo aver trascorso tre giorni nella host city di Hannover, nel Land della Bassa Sassonia, è composta da 142 persone, di cui 97, 41 coach e 4 delegati ed è pronta a sfilare, insieme adi altriprovenienti ...