Spazio fisso ogni giorno Tg1 | rivoluzione clamorosa in Rai | ecco chi arriva

(Di sabato 17 giugno 2023) Nuovo governo, nuova Rai e nuovo Tg1, la cui direzione è stata affidata a Gianmarco Chiocci. E ladel tiggì della rete ammiraglia viene anticipata in un breve "flash" da Dagospia. Poche righe, quelle rilanciate dal sito di Roberto D'Agostino, dove si legge: "Da lunedì parte ladel Tg1 Mattina: prima parte 7.30-8 con approfondimento dei fatti dela Osho", il celebre vignettista. E ancora: "Dopo il tg delle 8 intervista e caffè con personaggio del mondo dello spettacolo, cultura e sport: primo ospite Amadeus, poi Gigi D'Alessio e altri big". Ma non è finita: "Nelloattualità, lunedì ci sarà un'intervista a Elon Musk". Infine: "La conduzione è affidata in un primo momento a Giorgia Cardinaletti, poi si alterneranno altri ...

Ovviamente ci saràdedicato anche all'Italia, infatti, tra le eccellenze che parlano un'... e vogliamo che questa iniziativa torni di nuovo in città così da diventare un appuntamentoper ...... ma da allora, stagione dopo stagione, il Festival dell'Anima è diventato un appuntamentoe ... Tra le colline di Cervere, questoè stato pensato e concepito come un teatro greco, il luogo ...Grandeanche per la gastronomia , la tradizione culinaria sarda rivisitata in chiave street ...programma così ben costruito ViviFertlia ha tutte le premesse per diventare un appuntamento...

Tg1, "spazio fisso ogni giorno": rivoluzione in Rai, ecco chi arriva Liberoquotidiano.it

Tra il 27 e il 30 giugno l'Italia tornerà nello spazio, stavolta con Virgin Galactic. La compagnia di Richard Branson ha annunciato sul suo sito, anche con un video promozionale, che effettuerà il suo ...Proposta di Alessandrini e altri consiglieri per lo scenografo premio Oscar, tra le firme anche quella dell’esponente dell’opposizione David Miliozzi.. L’assessore: "Progetto non concreto, il maestro ...