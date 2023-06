Sorrento | furto di colla per dentiere | già il secondo episodio

(Di sabato 17 giugno 2023) Ancora undipere ancora un arresto a. Arrestato un 24enne. 260 euro il corrispettivo del bottino Già è ildidiper. E ancora una volta un arresto. A distanza di due giorni da un arresto quasi identico, finisce in manette peraggravato un 24enne incensurato anche lui di origini georgiane. I Carabinieri della Stazione dilo hanno bloccato poco dopo aver rubato il corrispettivo di 260 euro in colle per protesi dentarie. La refurtiva, nascosta in una sorta di doppio fondo ricreato nella camicia, restituita e il 24enne è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di ...

