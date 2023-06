“Sono incinta” Alza il cartellone e glielo dice durante il concerto | i super vip genitori per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 giugno 2023) “Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà”. Ed è accaduto. Con queste parole,la messa in onda del reality, si era scoperto che aveva smesso di tentare la fecondazione in vitro perché dava troppe controindicazioni. Poche ore fa l’annuncio della gravidanza: aspetta il primo figlio dal marito. Gliel’ha fatto sapere in mezzo alla folla,ilche per l’occasione si è infatti bloccato.il live hato uncon su scritto “” costringendo la band a fermarsi. Ma per un bellissimo motivo: Kourtney Kardashian e Travis Barker diventeranno. Come detto, il batterista dei Blink ...