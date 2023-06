Softball | Serie A1 2023 | Bollate non fa sconti a Saronno nel big match | bene anche Pianoro

(Di sabato 17 giugno 2023) Si è conclusa la parte più rilevante della terza giornata di ritorno del campionato diA1. Quattro su cinque i doppi confronti disputati, con il quinto (Castelfranco-Sestese) da disputarsi domani. Andiamo a scoprire tutti i risultati di un sabato da tenere particolarmente d’occhio. Traarriva la doppietta per l’MKF. In gara-1 c’è uno spettacolare 8-5, con la squadra di casa che risponde di forza allo 0-3 iniziale dell’Inox Team con triplo da 2 RBI di Longhi e singolo di Rotondo nei primi due inning. La consistenza di Polini e Torre, il contributo di Slaba e Costa e qualche errore della difesa ospite creano il solco: 4-3, poi 8-3 e non basta il tentativo finale di Rotondo e Bettinsoli (su base rubata). In gara-2, invece, 4-2 quasi deciso già nella terza ripresa con triplo di Cecchetti da 2 RBI e doppio successivo ...

... la Inox Team Saronnoritorna in campo sabato 17 giugno per la doppia sfida sul campo del Bollate in unache si preannuncia dallo spettacolo assicurato. Giulia Longhi e compagne, ...... la rete televisiva ESPN , ha sfruttato una partita dicome evento per la sua prima ... In previsione c'è una nuovachiamata Quarterback, incentrata sul mondo NFL. Non è da escludere ...Insomma, nulla al livello del calcio diA o del campionato NBA oltreoceano, ma un passo nella ... con una partita di, e Yahoo con un match di football disputato eccezionalmente a Londra, ...

Resoconto Serie A1 Softball: sabato 17 giugno Agenparl

Si è conclusa la parte più rilevante della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Quattro su cinque i doppi confronti disputati, con il quinto (Castelfranco-Sestese) da disputarsi doman ...In serie B, domenica in trasferta per la Catalana ... 10 successi e incassato 6 sconfitte e arriva dalla doppietta sul Fossano (3-9 e 2-7). Nella A2 softball, domenica il Nuoro farà visita al ...