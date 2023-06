(Di sabato 17 giugno 2023) Ricevo un piccolo libro dedicato allo storico e militante socialista(1925-1994) che ho un po’ frequentato più di trent’anni fa quando insegnavamo entrambi a Venezia.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Anche queste, infatti, furono investite dalla crisi dello stalinismo, che pose all'ordine del giorno l'interrogativo sul rapporto fra. La posizione del Pci, pur rilanciando l'...... obiettivo rinnovato nell'estate del 1952 per la 'costruzione del'. Milioni di persone ... il mondo vide nella rivolta l'urlo tedesco per la riunificazione, la libertà e la. E la ...... al congresso del Pcus, rivendica la storia all'insegna dellae della libertà, deve intraprendere una "terza via" che vada oltre il modello socialdemocratico e il "reale", ...

Socialismo e democrazia radicale, le lezioni (dimenticate) di Stefano Merli Il Foglio

In occasione dell'anniversario del rapimento e dell'uccisione, nel pomeriggio del 10 giugno 1924, del Deputato e Segretario del Partito Socialista Unitario Giacomo Matteotti, la Federazione del Partit ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...