Smackdown 16 06 2023 You’re out and I’m out too

(Di sabato 17 giugno 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di Friday Night, anche quest’oggi la carne al fuoco è tanta e siamo soprattutto ancora in attesa della decisione finale di Jey Uso, che stavolta dovrà fare davanti a Roman Reigns. Interessante sarà anche il Gauntlet Match per decretare i prossimi sfidanti di Sami Zayn e Kevin Owens. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. #1 contender’s Gauntlet Match: 1)Street Profits vs Brawling Brutes (3 / 5) Primo match che vede affrontarsi gli Street Profits e i Brawling Brutes, rappresentati da Sheamus e Ridge Holland. Sheamus parte forte e meglio e riesce ad avere la meglio almeno inizialmente, la musica cambia quando è Ridge Holland ad essere l’uomo legale e subisce l’offensiva di Ford e Dawkins. Ci pensa però Sheamus a chiudere i giochi con il suo Brogue Kick su Angelo ...

L'ultima puntata di SmackDown ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), ha regalato diverse emozioni, soprattutto nel main event, dove Jey Uso ha tradito Roman Reigns