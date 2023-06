Sky Sport F1 | arriva la decisione ufficiale sui due commentatori | sorpresa per gli abbonati

(Di sabato 17 giugno 2023) Skyha deciso di punire i due ex piloti Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, protagonisti di un episodio in diretta al GP di Spagna Una semplice battuta, da definire come una “spacconata” e due professionisti, due ex piloti oraufficiali per SkyF1, sono stati sospesi ufficialmente, dalla diretta del Gran Premio Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.

Leggi Anche Quella volta che Berlusconi fallì nello: i tanti soldi spesi e le poche vittorie ... Leggi Anche Diritti tv Serie A, il piatto piange: Amazon si sfila, offerte al ribasso da Dazn,...La MotoGP torna in pista alle 10:10 per le prove libere 3 del GP Germania, ultima sessione prima delle qualifiche in diretta suSummer,MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:50. Marc Marquez e Vinales saranno subito protagonisti in Q1. Alle 15 appuntamento con la gara sprint (anche in streaming su skysport.Max Verstappen è intervenuto ai microfoni dial termine della seconda sessione di prove libere a Montreal, sede del Gp del Canada 2023 di Formula 1: ' E' stata una sessione complicata, in cui la macchina non andava al meglio su ...

Sky Sport, Qualificazioni Europei 2024, 3a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW Digital-Sat News

La MotoGP torna in pista alle 10:10 per le prove libere 3 del GP Germania, ultima sessione prima delle qualifiche in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:50.Dopo 17 anni nel gruppo della proprietà e 13 come socio di maggioranza, Michael Jordan ha venduto la sua quota negli Charlotte Hornets a un gruppo guidato dagli imprenditori Gabe Plotkin e Rick Schnal ...