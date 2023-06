Skriniar novello Lazzaro | con la Slovacchia torna titolare e fa 90?!

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023) Ennesima situazione quantomeno bizzarra del 2023 di. Il difensore, incapace di giocare con l’Inter per tre mesi, “magicamente” con lae fa novanta minuti, peraltro vincendo 1-2 in Islanda. MA NON ERA INFORTUNATO? – Milanlascia l’Inter, va con lae – a sorpresa –arruolabile. La sua ultima partita con la squadra che fino al 30 giugno lo stipendia resterà il 14 marzo, i minuti finali col Porto nella trasferta del ritorno degli ottavi di Champions League. Poi i problemi alla schiena e qualche panchina nelle gare conclusive. Ora con lanon solo è, ma fa pure novanta minuti. I suoi battono 1-2 l’Islanda nelle qualificazioni ...