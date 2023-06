Silvio Berlusconi ed Ennio Doris | il primo incontro a Portofino raccontato da Lina Tombolato

(Di sabato 17 giugno 2023) “Erano due fratelli. A loro bastava uno sguardo per capirsi. Un po' come quel giorno a”. A parlare è, ai più nota come signora. È lei la donna che per decenni è stata vicino ad una delle figure più importanti e capaci dell’imprenditoria e della finanza della storia del

, per 4 italiani su 10 Forza Italia scomparirà Le preferenze degli italiani nei confronti dicome imprenditore e politico sono oggetto di dibattito, come rivelato dal sondaggio settimanale condotto da Termometro Politico dal 12 al 15 giugno 2023. Il 47,1% degli intervistati ...Nel 'Si&No' del Riformista spazio alla discussione sull' omelia di Monsignor Mario Delpini , arcivescovo di Milano, in occasione dei funerali di Stato di. La domanda che poniamo è la seguente: l'omelia è stata opportuna Rispondono la ministra del Turismo Daniela Santanché, secondo cui l'omelia di Delpini 'non è stata solo un inno ...Nel 'Si&No' del Riformista spazio alla discussione sull' omelia di Monsignor Mario Delpini , arcivescovo di Milano, in occasione dei funerali di Stato di. La domanda che poniamo è la seguente: l'omelia è stata opportuna Rispondono la ministra del Turismo Daniela Santanché, secondo cui l'omelia di Delpini 'non è stata solo un inno ...

Quella volta che Silvio chiamò una casa d'aste a mezzanotte per i quadri: «Sono Berlusconi». «E io sono Napoleone» Open

"Io e il Berlusconi editore". Un racconto che viene dal cuore, preciso e ricco di sentimento, quello del giornalista Claudio Pollastri, che ha lavorato a tu per tu con il Cavaliere. Di ricordi di Silv ...Le preferenze degli italiani nei confronti di Silvio Berlusconi come imprenditore e politico sono oggetto di dibattito, come rivelato dal sondaggio settimanale condotto da Termometro Politico dal 12 ...