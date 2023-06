Si può «scambiare» un colore? Risponde la Crusca

(Di sabato 17 giugno 2023) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci scrivono, per lo più dal sud della Penisola, chiedendoci se l’impiego del verboriferito a indumenti o tessuti nel senso di ‘perdere, stingere’ sia un uso soltanto locale. RispostaIn italiano il verboha le sue prime attestazioni tra il XIII e il XIV secolo (Corpus OVI, s.vv.e i) e ha fin dall’inizio una duplice accezione: la prima, ‘sostituire un essere vivente o un oggetto con un altro’, può anche includere il senso di cessione vicendevole o di alternanza; la seconda, ‘confondere una persona o una cosa con un’altra’, riguarda, invece, un’identificazione erronea (LEI, s.v. *excambiare). Il verbo, come testimoniano i principali dizionari dell’uso, conserva nell’italiano contemporaneo ...

... per gli utenti e per tutti coloro che intendonocriptovalute su un exchange sicuro e ... Al contempo la società di criptovalutesfruttare l'opportunità per promuovere i propri prodotti e ...La comunità di apprendimento consente di condividere esperienze,idee e costruire ... uno stato mentale di sofferenza soggettiva chedipendere da esperienze spiacevoli dolorose e/o ......un meccanismo di creazione e rimborso che consentirà ai partecipanti autorizzati di... Blackrock si prepara alla concorrenza La presentazione dell'ETF sul Bitcoin da parte di BlackRock...