Si impicca in casa a 14 anni prima degli esami di terza media

(Di sabato 17 giugno 2023) Dramma a Montoro, in provincia di Avellino. Nella serata di ieri, 16 giugno, un ragazzino di 14si è tolto la vitandosi nella sua abitazione. A dare l’allarme la mamma che ha tentato inutilmente di soccorrerlo. Il giovane avrebbe dovuto sostenere glidi. All’arrivo del 118, i rianimatori non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso. Ancora ignoti i motivi del gesto. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Avellino che ha affidato accertamenti e indagini ai carabinieri di Montoro e della compagnia di Solofra. Il giovane avrebbe dovuto sostenere glidi. L’intero paese è sotto shock e sono stati annullati in segno di lutto tutti gli eventi previsti nel fine settimana.

