Sgomberato l' ex hotel Astor dove viveva la piccola Kata

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - È in corso lo sgombero, a Firenze, dell'exè scomparsa, la bambina di cinque anni di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. L'operazione è condotta dalla questura con l'ausilio dei carabinieri. I fatti Sono giorni di febbrili indagini e di ricerche a Firenze per la scomparsa dileya Mia Alvarez, la bimba di cinque anni figlia di peruviani che manca da ieri pomeriggio. Stava giocando con i coetanei nel cortile dello stabile occupato, l'exabita con la madre, che però al momento della scomparsa era assente perché a lavoro. Acquisito il dna dellaNiente è trapelato degli interrogatori dei genitori. I verbali, secondo quanto si apprende da fonti ...

In via Boccherini e via Maragliano, a Firenze , sono presenti numerosi agenti delle forze dell'ordine per operare lo sgombero dell'exAstor. La strada è stata chiusa al traffico per consentire ...Si parla del caso di Kata , la bambina sparita nell'exoccupato dagli immigrati, a Firenze, da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio , su Rete 4, ...vieni colto in flagranza puoi essere...'Non sono mai stata a favore dell'occupazione abusiva di quell'' afferma Guerrero, convinta che 'andavaprima. Non accadono cose belle lì dentro'. L'ipotesi che corre sulla stampa è ...

Kata: in corso sgombero Hotel Astor occupato Controradio

Firenze, 17 giugno 2023 – È in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni ...I genitori della bambina, Katherine Alvarez e Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, e la famiglia dello zio sono stati trasferiti in una “località segreta” Mentre le indagini vanno… Leggi ...