Settima tappa Giro Svizzera 2023 | vince Evenepoel | Skjelmose sempre in giallo

(Di sabato 17 giugno 2023) Remcoha vinto la, da Tubach a Weifenden di 183 km.. precedendo Van Aert e Coquard. La frazione odierna non ha regalato praticamente nessuna emozione perché caratterizzata dal clima di grande dolore per la morte del corridore svizzero Mader avvenuta il giorno prima. Domani atto conclusivo della corsa elvetica che determinerà il vincitore.: LA CRONACA Per la decisione della giuria di neutralizzare i tempi degli ultimi 25 km, la gara si è accesa 30 km dal traguardo quando, sul Gpm di Ottenberg, è andato viache ha cosi accumulato un vantaggio tale da risultare determinante nel successivo tratto ...

La classifica generale dopo la1 SKJELMOSE Mattias 2 GALL Felix +0:08 3 AYUSO Juan +0:18 4 EVENEPOEL Remco +0:46 5 KELDERMAN Wilco +1:16 6 BARDET Romain +1:29 7 URÁN Rigoberto +1:54 8 ...Al Giro della Svizzera lasciano in 37 Ventiquattr'ore fa dopo la morte di Gino Mader, invece, al Giro di Svizzera ben 37 corridori hanno rinunciato a prendere il via della: tre squadre ...

Il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha vinto in solitaria la settima tappa del Tour de Suisse a Weinfelden. Alla testa della generale c'è sempre il danese Mattias Skjelmose (AG2R). I tempi pe ...Una frazione molto particolare quella odierna al Giro di Svizzera 2023. Il giorno dopo la tragica scomparsa di Gino Mader è stato molto toccante e, per almeno due terzi di gara, non c'è stata battagli ...