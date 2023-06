Serpente di un metro e mezzo cade da un balcone in testa a una donna | urla di paura nel centro di Albano Laziale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Stava passeggiando neldiquando unle è caduto in. La brutta esperienza risale a martedì 13 giugno e la racconta Il Messaggero. Unaresidente in zona stava serenamente camminando quando un rettile lungo unè caduto da unprima nella sua, poi sul collo e sul braccio e infine a terra. Inutile descrivere il grande spavento dellache ha subito cominciato are. Le autorità locali sono intervenute, su chiamata degli abitanti, per bonificare l’area. La signora non ha saputo dare una descrizione deltale da capire se fosse velenoso. Al quotidiano locale Il Mamilio un residente della zona ...