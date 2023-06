Sergio Japino | l’ultimo compagno di Raffaella Carrà | “Non era bello | ma persi la testa per lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 giugno 2023)di, il suo vero nome all’anagrafe èCandido Iapino, nato a Ventotene il 17 settembre 1952. È un noto regista, coreografo. autore televisivo ed anche ex ballerina italiana. Si è formato come ballerino proprio alla scuola di Gino Landi ed ha intrapreso la propria carriera in televisione nei primi anni Ottanta come coreografo per Fantastico 3 e per Pronto,?. È stato proprio in quel periodo che è iniziata una collaborazione ed un sodalizio tra, chi era ildiHa ...