Brocchi, Coco, Dida, Legrottaglie,all'ex nazionale di rugby Griffen, fino a numerosi volti noti dello spettacolo: la passione per il padel non ha risparmiato. I PREMI Per le coppie

Serginho: “Nessuno immaginava il Milan in semifinale di Champions” Pianeta Milan

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex giocatore del Milan, Serginho, ha parlato così dell'annata dei rossoneri: "Nemmeno i tifosi più ...Serginho: «Nessuno poteva immaginare il Milan in semifinale di Champions». Le parole dell’ex rossonero sulla stagione del Milan Serginho ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Carlo Pellegatti ...