(Di sabato 17 giugno 2023) Una bambina di treè riuscita a sfuggire al controllo della zia, alla quale era stata affidata ed è uscita dinel cuore della. L'allarme, lanciato da una donna che l'ha vista girare daper la strada, ha consentito ai carabinieri di portarla in salvo e riaffidarla ai suoi cari. È quanto accaduto la scorsa, in provincia di Monza Brianza.

È successo a, in provincia di Monza Brianza. L'uomo è stato notato da alcuni residenti ... solleva e scaglia figlioletta di due anni a terra: laperde i sensi Figlio ubriaco uccide di ......stanno indagando i carabinieri della compagnia di, dopo che è stata sporta denuncia per l'accaduto alla stazione di Besana Brianza. I fatti risalgono a qualche giorno fa: lastava ...È successo a, in provincia di Monza Brianza. L'uomo è stato notato da alcuni residenti ... solleva e scaglia figlioletta di due anni a terra: laperde i sensi Figlio ubriaco uccide di ...

Seregno, bimba di 3 anni esce di casa da sola di notte: ritrovata Sky Tg24

I carabinieri hanno soccorso una bimba di 3 anni che camminava da sola nella notte per le vie di Seveso, in Brianza: la piccola era scalza e aveva ...i carabinieri di Seregno hanno ricevuto la segnalazione da parte di un residente. L'uomo raccontava che dalla finestra della sua casa gli sembrava di aver visto una bimba piccola per strada. Nella ...