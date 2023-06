Sensi | il centrocampista dimenticato | vicino il suo addio?

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023) Nel novero dei centrocampisti dell’Inter c’è un nome ormai finito nelio. Stefanoperò è ancora un giocatore nerazzurro. E bisognerà gestire la situazione. ELEFANTE NELLA STANZA – Le voci di mercato dell’Inter coinvolgono, un po’ a sorpresa, anche il centrocampo. Il reparto di fatto più ricco della rosa nerazzurra. Con ben due nomi caldi, Milinkovic-Savic e Frattesi. In tutti questi discorsi c’è però un elefante nella stanza, come si dice. Tutti fanno finta di non vederlo, ma c’è. E risponde al nome di Stefanoinfatti è ancora un giocatore dell’Inter. Ed è un. Dopo un anno di prestito secco al Monza è destinato a tornare a Milano. Risulta però difficile immaginare che possa ritagliarsi uno spazio. Il suo rapporto con Inzaghi ...